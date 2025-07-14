Urla'daki Orman Yangını 20 Saatte Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nde çıkan yangın, 50 hektarlık alanda zarar yaparak 20 saatlik bir müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.

20 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nin üstü kısmında kalan ormanda, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Rüzgarın yer yer 60 kilometreye ulaştığı bölgede ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alanda kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor! Büyükşehirler için vahim uyarı

2025 iyi gitmiyor! Son 52 yılın vahim sonucu kayıtlara geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.