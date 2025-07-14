Urla'daki Orman Yangını 20 Saatte Kontrol Altına Alındı
Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nde çıkan yangın, 50 hektarlık alanda zarar yaparak 20 saatlik bir müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.
20 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nin üstü kısmında kalan ormanda, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Rüzgarın yer yer 60 kilometreye ulaştığı bölgede ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alanda kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel