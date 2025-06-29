Urla'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Urla'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgar nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu çevresine sıçradı ve otoyoldaki Urla gişeleri ulaşıma kapatıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir- Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Camiatik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle İzmir-Çeşme Otoyolu çevresindeki otluk alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle otoyoldaki Urla gişeleri ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.