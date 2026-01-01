İzmir'in Urla ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, yeni yılın ilk sabahında karla yürüyüş yaparak keyifli anlar yaşadı.
İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de sürdü.
Kar nedeniyle Nohutalan ve Uzunkuyu mahalleleri ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.
Yeni yılın ilk sabahına karla uyanan bazı vatandaşlar, karın keyfini yürüyüş yaparak çıkardı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da trafikte dikkatle ilerledi.
Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel