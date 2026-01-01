Haberler

İzmir'in Urla ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, yeni yılın ilk sabahında karla yürüyüş yaparak keyifli anlar yaşadı.

Yeni yılın ilk sabahına karla uyanan bazı vatandaşlar, karın keyfini yürüyüş yaparak çıkardı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da trafikte dikkatle ilerledi.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
