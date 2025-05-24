Urla'da Yangın! Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

Urla'da Yangın! Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor
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Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına İzmir Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte saat 16.22'de yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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