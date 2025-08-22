Urla'da Yağma Teşebbüsü ve Kurşunlama Olayına 4 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde, yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız silah ve maske ele geçirildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, tutuklandı. Urla ilçesinde ağustos ayında meydana gelen 1 yağma teşebbüsü ve 1 iş yeri kurşunlaması olayları sonrası polis harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Urla Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmayla, önceki gün 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yanlış işletmeyi kurşunladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda; olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız 1 tabanca ve 1 maske ele geçirildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.