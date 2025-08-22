Urla'da Yağma Teşebbüsü ve Kurşunlama Olayına 4 Tutuklama
İzmir'in Urla ilçesinde, yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız silah ve maske ele geçirildi.
İZMİR'in Urla ilçesinde yağma teşebbüsü ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, tutuklandı. Urla ilçesinde ağustos ayında meydana gelen 1 yağma teşebbüsü ve 1 iş yeri kurşunlaması olayları sonrası polis harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Urla Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmayla, önceki gün 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yanlış işletmeyi kurşunladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda; olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız 1 tabanca ve 1 maske ele geçirildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)