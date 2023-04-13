URLA'DA ÜRETİCİNİN 'SAKIZ ENGİNARI' MESAİSİ

TÜRKİYE'de enginar üretiminde söz sahibi olan İzmir'in Urla ilçesinde yöreye özgü sakız enginarında üreticinin yoğun hasat mesaisi sürüyor. Urla topraklarına ait yapraklarıyla birlikte tüketilen 'sakız enginarı', lezzetiyle adından söz ettiriyor.

İzmir'in Urla ilçesinde tarım ürünü olmanın ötesinde bölgenin gastronomi değeri haline gelen sakız enginarında üreticinin yoğun hasat mesaisi sürüyor. Yemyeşil tarlalarında enginar kesimi yapan üreticiler, coğrafi işaret alan ürünü titizlikle üretiyor. Urla topraklarına ait olan ve Türkiye'de sadece bu bölgede yetişen sakız enginarı, yaprağıyla birlikte tüketiliyor ve lezzet bakımından diğer türlerden ayrılıyor. Karaciğer dostu olarak bilinen sakız enginarının hasat mevsiminin haziran ayına kadar devam etmesi öngörülüyor.

'SAKIZ ENGİNARI EN NADİDE TÜRLERDEN BİRİ'

Urla'da yaklaşık 15 hektarlık bir arazide 20 yıldır sakız enginarı üreten Bülent Karabin, 'Enginar üretimi zor bir iş. Ağustos'un 15'inden beri tarladayız. Dikimi yaz aylarında yapılıyor. İlaçlamaya ve özenle korumaya dikkat ediyoruz. Ziraat mühendislerinin yönlendirmesi doğrultusunda damlama yoluyla ilaçlama yapıyoruz. Haziran ayının başına kadar hasat devam edecek. Bu sene kuraklık nedeniyle geçen yıla göre verim daha az" dedi.

Sakız enginarı diğer türlerden damak tadı bakımından farklı olduğunu belirten Karabin, "Sakız enginarı Türkiye'nin en nadide enginarlarından biridir. Enginarın hibrit, Bayrampaşa gibi çok çeşidi bulunuyor. Sakızın yerini hiçbiri tutmaz. Diğer enginarların hasat süresi bir ay sürüyor. Sakız enginarının ise çok daha uzun sürüyor. Şimdi festival de yaklaşıyor. Üreticiler için iyi olacak" dedi.

Üreticilerden Semih Cızlar, "Enginar üretiminde ürünün gelişimi konusunda bakımını aksatmamaya özen gösteriyoruz. Gübresini verip ilaçlamasını yapıyoruz. Toprağı temizliyoruz. Hastalık olmaması için ve rahatça hasat yapılması için bu işlem gerekiyor. Yoksa enginarı ot boğuyor. Üretimi kolay değil. Sakız enginarı diğer türlere göre daha dayanıklı" diye konuştu.(DHA)