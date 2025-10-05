Urla'da Tüfek Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
İzmir'in Urla ilçesinde, bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan T.A, olayın bir kaza olduğunu iddia etti.
İzmir'in Urla ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısının ölümüne neden olan kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Önen Koyu'nda T.A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak A. (32) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan T.A'nın ifadesinde, tüfeğinin kazara ateş aldığını, fişeklerin de karısına isabet ettiğini ileri sürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor. ??????
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel