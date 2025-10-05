Haberler

Urla'da Tüfek Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde, bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan T.A, olayın bir kaza olduğunu iddia etti.

İzmir'in Urla ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısının ölümüne neden olan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Önen Koyu'nda T.A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak A. (32) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan T.A'nın ifadesinde, tüfeğinin kazara ateş aldığını, fişeklerin de karısına isabet ettiğini ileri sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor. ??????

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.