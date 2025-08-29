Urla'da Tekne Yangını: 2 Tekne Battı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde bir teknede çıkan yangın, kısa sürede yanındaki diğer teknelere sıçrayarak 2 teknenin batmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

1) URLA'DA TEKNE YANGINI(2)

YANAN 2 TEKNE BATTI

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'nde bir teknede çıkan yangın, kısa sürede yanındaki 4 tekneye daha sıçradı. Alevlere teslim olan teknelerden 2'si batarken, 3'ünde ise hasar oluştu. 5 ila 8 metre uzunluğundaki teknelerin çoğunun balıkçı teknesi olduğu öğrenildi. Yangının büyümesi üzerine tekne sahiplerinin, alevlerin diğer teknelere de sıçramasını önlemek amacıyla tekneleri limana bağlayan halatları keserek açığa yönlendirdikleri belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran istediği teknik direktörün ismini verdi

Saran istediği teknik direktörün ismini verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.