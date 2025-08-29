Urla'da Tekne Yangını: 2 Tekne Battı

1) URLA'DA TEKNE YANGINI(2)

YANAN 2 TEKNE BATTI

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'nde bir teknede çıkan yangın, kısa sürede yanındaki 4 tekneye daha sıçradı. Alevlere teslim olan teknelerden 2'si batarken, 3'ünde ise hasar oluştu. 5 ila 8 metre uzunluğundaki teknelerin çoğunun balıkçı teknesi olduğu öğrenildi. Yangının büyümesi üzerine tekne sahiplerinin, alevlerin diğer teknelere de sıçramasını önlemek amacıyla tekneleri limana bağlayan halatları keserek açığa yönlendirdikleri belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.