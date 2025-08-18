Urla'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmazken, 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine, araçla gelen kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan son ateşkes teklifine onay

Gazze'de 60 günlük ateşkes umudu! Hamas, kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.