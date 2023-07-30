Urla'da Otoyolda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

İzmir - Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, otomobilin güvenlik şeridine çekilmesiyle ormanlık alana sıçradı. İlk müdahaleyi hava ekipleri yaparken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de yangına müdahale ediyor.