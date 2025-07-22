Urla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Urla ilçesinde Kuşçular Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel