Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla destek verirken, gece boyu devam eden çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklar da havadan destek verdi.
Ekiplerin yangın bölgesinde gece boyu çalışması sürdü.
Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel