Urla'da Orman Yangını Çıktı

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter 29 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahale ediliyor.