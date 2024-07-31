Üye Girişi
Haberler

Urla'da Orman Yangını: 2 Site Tahliye Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Urla ilçesi Çeşmealtı mevkii yakınlarındaki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

2 SİTE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yangında toplam 120 konut bulunan 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DÜN DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Urla'da Yağcılar Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangın çıkmış, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Urla Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title