Urla'da Orman Yangını: 2 Site Tahliye Edildi

İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Urla ilçesi Çeşmealtı mevkii yakınlarındaki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

2 SİTE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yangında toplam 120 konut bulunan 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DÜN DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Urla'da Yağcılar Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangın çıkmış, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.