Urla'da Makilikte Yangın Çıktı

Urla'da Makilikte Yangın Çıktı
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Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen uçaklar, helikopterler ve arazözlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

URLA'DA DA MAKİ YANGINI ÇIKTI

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte saat 16.22'de yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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