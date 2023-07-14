Urla'da Makilikte Yangın Çıktı
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İZMİR'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
İZMİR'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.< Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler. yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel