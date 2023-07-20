Urla'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde, Zeytineli Mahallesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ile müdahale başlatıldı.

Yangın, geç saatlerde Zeytineli Mahallesinde bulunan makilik alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Dozer, iş makinesi ve arazözler ile yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale sürüyor.