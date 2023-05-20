Urla'da kaybolan tur teknesi sahibi aranıyor

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Arama çalışmaları 7'nci güne girerken, orman ve dağlık bölgeler de kontrol ediliyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Çalışmalarda, orman ve dağlık bölgeler de kontrol ediliyor.

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanılıyor. Arama çalışmalarında 7'nci güne girilirken, Burgaz, Akkum ve Maksut mevkilerindeki orman ve dağlık bölgeler de kontrol ediliyor.