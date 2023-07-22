Urla'da kavga sonucu bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Emre Heybet, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çocuk tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde 17 yaşındaki Emre Heybet'in kavgada bıçakla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli çocuk tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir parkta dün akşam saatlerinde "kız meselesi" yüzünden aralarında husumet bulunan Emre Heybet ile E.K. ve yanındaki arkadaşı F.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. arkadaşından aldığı bıçakla Heybet'i göğsünden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Heybet, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheli çocuğu gözaltına aldı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.K. ve F.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.