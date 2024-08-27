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Urla'da Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

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İzmir'in Urla ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan belediye otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaçak göçmenler başka bir otobüsle toplanma merkezine götürüldü.

İZMİR'in Urla ilçesinde kaçak göçmenleri, toplanma merkezine götüren belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüsteki kaçak göçmenler başka bir belediye otobüsüyle toplanma merkezine götürüldü.

?Seferihisar ilçesinde bugün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yurt dışına çıkmak isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Seferihisar'dan Urla ilçesindeki toplanma merkezine götürülmek üzere belediye otobüsüne bindirildi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü saat 14.30 sıralarında Urla ilçesi Ovacık Mahallesi'nde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, 31 kaçak göçmen ile otobüsteki 3 askeri personeli tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri kaçak göçmenleri başka bir belediye otobüsüne bindirdi. Kaçak göçmenler, toplanma merkezine götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa İtfaiye Göçmen İzmir Urla Olay İtfaiye İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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