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Urla'da Enginar Zamanı

DailyMotion.com - Güncel
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Sakız enginarının tescilli merkezi olan Urla, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali'yle lezzet meraklılarını ağırlıyor.

Sakız enginarının tescilli merkezi olan Urla, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali'yle lezzet meraklılarını ağırlıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan festivalde kırsal kalkınma ile gastronomi turizminin desteklenmesi ve Urla sakız enginarının tanıtılması amaçlanıyor

DailyMotion.com / Güncel

Gastronomi, Pandemi, Güncel, Haberler

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