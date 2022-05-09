Urla'da Enginar Zamanı

Sakız enginarının tescilli merkezi olan Urla, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali'yle lezzet meraklılarını ağırlıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan festivalde kırsal kalkınma ile gastronomi turizminin desteklenmesi ve Urla sakız enginarının tanıtılması amaçlanıyor

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