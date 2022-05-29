Urla'da denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haberler

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Urla'da denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı

AA - Güncel
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Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ilçesi açıklarında botuyla mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ilçesi açıklarında botuyla mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Süleyman E. K. (32) Kalabak sahilinden motorsuz bir lastik bot ile denize açıldı.

Denizde mahsur kalan ve sahile dönemeyen Kırmızı, Yassıca Adası önlerinde ekipler tarafından kurtarıldı.

AA / Güncel

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