Urla'da denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haberler

Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ilçesi açıklarında botuyla mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Süleyman E. K. (32) Kalabak sahilinden motorsuz bir lastik bot ile denize açıldı.

Denizde mahsur kalan ve sahile dönemeyen Kırmızı, Yassıca Adası önlerinde ekipler tarafından kurtarıldı.

AA / Güncel