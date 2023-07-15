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Urla'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli serbest bırakıldı

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde yangının mangal yakarken çıktığını ve kendi imkanlarıyla söndürmek isterken büyüdüğünü söyledikleri iddia edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde dün makilik alanda yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, makilik alanda dün çıkan yangınla ilgili İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.Ş. ve E.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların ifadelerinde mangal yaktıkları yerde otların tutuştuğunu ve kendi imkanlarıyla söndürmek isterken yangının büyüdüğünü söyledikleri iddia edildi.

Olay

İzmir'in Urla ilçesi Demircili Mahallesi'nde dün makilik alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilip, yangın kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir Güncel Haberler

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