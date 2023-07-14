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Urla'da çıkan yangında 2 kişi gözaltına alındı

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Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkan yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Şüpheliler T.Ş. ve E.T. gözaltına alındı.

2 GÖZALTI

Demircili Mahallesi'ndeki makilikte saat 13.30 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 hektar alanın kül olduğu belirtildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bölgede mangal yaktığı tespit edilen T.Ş. ve E.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Demircili Jandarma Hisarcık Urla Güncel Haberler

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