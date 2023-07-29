Urla'da çıkan yangın yarım saatte söndürüldü

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yarım saatte söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yarım saatte söndürüldü.

Urla'nın Özbek Mahallesi'ndeki makilik bölgede saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak ve 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakika içinde, büyümeden söndürüldü.