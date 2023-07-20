Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan ve verdiği zarar belirlenecek.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu ve verdiği zarar, yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, -