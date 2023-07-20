Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan ve verdiği zarar belirlenecek.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu ve verdiği zarar, yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel