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Urla'da çıkan orman yangınında 440 haneli site tahliye edildi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla'da meydana gelen orman yangını nedeniyle 440 haneden oluşan bir sitenin tahliye edildiğini açıkladı. Yangının elektrik telinin kopması sonucu meydana gelen şaseden kaynaklandığı belirtildi.

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla'da meydana gelen orman yangını nedeniyle 440 haneden oluşan bir sitenin tahliye edildiğini açıkladı. Vali Elban, yangının elektrik telinin kopması sonucu meydana gelen şaseden kaynaklandığını belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Urla İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarını inceledi. Yangının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan Elban, şunları söyledi:

"Saat 19.00 civarında elektrik telinin kopması neticesinde meydana gelen şaseden ormanlık ve makilik alanda yangın başladı. Bu yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılmaya başladı. Kısa süre içerisinde orman, itfaiye, AFAD, jandarma ve diğer tüm ekiplerimiz müdahale ettiler. Ancak burada aşırı rüzgarın ve maalesef çok ciddi bir kuraklığın etkisiyle çok hızlı yayılıyor. Hemen bulunduğumuz yerin alt tarafında 440 evden oluşan bir site var. O sitede de insanların çoğu da oturmaktaydı. Çok süratli bir şekilde buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Bir kısmını uyardık. Daha önceden ayrıldılar ama bir kısmı ayrılmamak için biraz direnince onları da mecburen deniz tarafından sahil güvenliğimizin teknesiyle 34 vatandaşımızı oradan alıp tahliye ettik. Hemen sitenin üzerinde itfaiye ve ormana ait arazözlerimizle yangının oraya gelmemesi için tutmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar arkadaşlarımız göstermiş oldukları yoğun çabayla oraya bir yangın sıçramasını engellemiş oldular. Orman ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, TOMA'larımız, jandarmamız, AFAD'ımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın daha fazla ilerlemeden bir an evvel söndürülmesi içim yoğun bir çaba içerisindeler. İnşallah sabaha kadar kalmaz. Eğer kalırsa zaten sabah günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarımız çok süratli bir şekilde buraya da müdahalede bulunacaklar."

Vali Elban, 440 haneli site dışındaki başka bir yerleşim yerinin risk altında olmadığını bildirdi.  Yangının çıkışına ilişkin bir sabotaj ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine ise Elban, "Bir bakım çalışması yapılıyor. O çalışma neticesinde elektrik verildiğinde zannediyorum teldeki daha önceden oluşmuş bir deformasyon dolayısıyla yüklenme olunca böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir sabotaj söz konusu değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Süleyman Elban Orman Yangını İzmir Urla Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

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