Urla'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Bugün saat 17.00'de Urla ilçesi Demircili Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangın saat 19.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel