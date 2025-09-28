Haberler

Urla'da 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 43 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantılı 13 düzensiz göçmen de yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 2'si çocuk 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi'nin takibi sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 13 düzensiz göçmen de ilçede yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

