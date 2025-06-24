Urla'da 3 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

İzmir'in Urla ilçesinde, bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 22 Haziran'da Zeytinler Mahallesi'nde, bir sitede kiraladıkları villada tatil yapan Sarıl ailesinin 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl, bahçedeki havuza düştü.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesinin durumu fark etmesiyle havuzdan çıkarıldı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Nazlı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.