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Urla'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesinde kıyıda yürütülen devriye faaliyeti sırasında 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde kıyıda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekipleri denizde, Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise kıyıda ortaklaşa devriye faaliyeti yürüttü.

Ekipler, faaliyet sırasında kıyıda 13 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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