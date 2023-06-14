Urla Bademler Köyü'ndeki okula "manevi danışman" atanmasına tepki
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İzmir'de 842 ilkokul, ortaokul ve liseye "manevi danışman" adı altında imam, müezzin, vaiz, kuran kursu öğreticisi görevlendirilmesine tepkiler sürüyor.
İzmir'de 842 ilkokul, ortaokul ve liseye "manevi danışman" adı altında imam, müezzin, vaiz, kuran kursu öğreticisi görevlendirilmesine tepkiler sürüyor. Bu okullar arasında nüfusunun neredeyse tamamını Tahtacı Alevileri'nin oluşturduğu Bademler Köyü'ndeki bir okul da var
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel