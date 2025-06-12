Urla Açıklarında Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında özel teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek tahliye edildi.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında özel teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarındaki özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel