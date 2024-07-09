Urla açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bot içerisinde bulunan 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.50'de Urla ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halinde olan bir lastik botu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, içerisinde bulunan 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.