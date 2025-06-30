Ürkmez Mahallesi Tahliye Ediliyor

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez Mahallesi, yangın tehdidi nedeniyle tahliye ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması ve bir benzin istasyonuna yakın olması endişeye neden oldu. Yangınla mücadelenin sürdüğü bildiriliyor.

ÜRKMEZ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'nde alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca, binalarda oturanlar tahliye edildi. Alevler bir benzin istasyonuna da oldukça yaklaştı. Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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