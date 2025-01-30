Ürgüp'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Ö. adlı şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 462 gram esrar, kenevir tohumu ve silahlar ele geçirildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafapaşa beldesinde E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Ö. yakalandı, adresteki aramada, 3 bin 462 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 54 fişek, fotokapan kamera ile bıçak ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.