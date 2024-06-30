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Ürgüp'te traktör kazası: 1'i ağır 8 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktör ikiye bölündü. Traktörün arkasındaki tırmığın çarpışma esnasında savrularak arkadan gelen otomobile saplandığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktör ikiye bölündü. Traktörün arkasındaki tırmığın çarpışma esnasında savrularak arkadan gelen otomobile saplandığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Sarıhıdır köyü yakınlarında meydana geldi. N.Ç. (73) idaresindeki 50 AAB 646 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halinde olan S.D. (36) yönetimindeki 50 ACU 114 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün arkasında bulunan tırmık, arkadan gelen ve aynı yönde seyir halinde olan K.B. kontrolündeki 34 DNU 867 plakalı başka bir otomobilin ön camına saplandı. Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen traktör sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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