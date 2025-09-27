Ürgüp'te Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ürgüp-Karacaören yolunda Muzaffer A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan Alper E. idaresindeki tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirirken her iki araçta bulunan 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.