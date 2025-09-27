Haberler

Ürgüp'te Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen kazada 'patpat' tarım aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada tarım aracı sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ürgüp-Karacaören yolunda Muzaffer A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan Alper E. idaresindeki tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirirken her iki araçta bulunan 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
