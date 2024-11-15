Ürgüp'te İlk Kez 'At Festivali' Düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ilki düzenlenen "At Festivali" atseverleri buluşturdu.

Belediye tarafından düzenlenen ve hafta sonu devam edecek etkinlik, Ürgüp Festival Alanı'nda başladı.

Binicileri tarafından hazırlanan atlar ilçedeki caddelerde korteje katıldı, oluşturulan manejlerde yetişkin ve çocuklar at binme imkanı buldu.

Yerli ve yabancı turistler, alanda yürütülen atları izledi.

Etkinliğe katılanlardan Sabiha Özkan, AA muhabirine, ailece katıldıkları Kapadokya turunda festivalle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kapadokya'ya Bursa'dan geldiklerini belirten Özkan, "Kızımın atlara ilgi ve sevgisi var. Burada çok güzel atlar var, biz de binmek için sıramızın gelmesini bekliyoruz." dedi.

İlçeye Ankara'dan gelen Abdullah Şahin de etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Çocukların festival alanındaki heyecanına ortak olduğunu dile getiren Şahin, "Göreme ve Uçhisar'da gezerken atları görmüştük. Ailece sıcak hava balon turuna katıldık. Halkımızın buraları görmesi gerekir. Biz de gezdikçe ülkemizin güzelliklerini görüyoruz. " diye konuştu.

Festival kapsamında ilçede yarın da "en güzel at yarışması" yapılacak.