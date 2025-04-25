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Ürgüp'te 23 Nisan Coşkusu: Çocuklara Konser Verildi

Ürgüp'te 23 Nisan Coşkusu: Çocuklara Konser Verildi
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Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir konser düzenledi. Öğrencilerin katıldığı etkinlikte sevilen çocuk şarkıları seslendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çocuklara konser verdi.

Ayhan Ertürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, MSB Armoni Mızıkası, ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler tarafından karşılandı.

Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş'ın solist olarak yer aldığı konserin şefliğini, Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu üstlendi.

Çocukların bayramını kutlayan Erdoğdu ve Karataş, çeşitli şarkılar seslendirdi. Şarkılara zaman zaman öğrenciler de eşlik etti.

Konserde "Ankara Marşı", "Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar", "Dağ Başını Duman Almış", "Rafadan Tayfa", "Arkadaşım Eşek", "23 Nisan Kutlu Olsun", "Senden Başka" gibi sevilen şarkılar seslendirildi.

Programda, şef batonunu devralan öğrenciler, orkestrayı yönetti.

Çocuklara enstrümanların tanıtıldığı programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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