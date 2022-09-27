Üreticilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elektrik" Tepkisi: "Çiftçiler Elektrik Desteği İstiyor"

Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarının hasat sonunda ödeneceğine ilişkin açıklamasını yeterli bulmadı. Tarımsal sulamada elektriğe verilen destek oranının yüzde 65’ten 35’e düşürüldüğüne dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, “Destekleme adı altında halkın cebindeki para Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’(DEDAŞ) aktarılıyor. ‘Çiftçiye 5 yıl faizsiz ödeme imkanı yapılacaktır’ yerine çiftçiye yüzde 70-80 indirim yapılsın” dedi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ise, "Bir yıl bitmeden elektriğe yaklaşık yüzde 150’ye yakın zam geldi. Çiftçi bu zamların altından kalkamaz. Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz çiftçiler enerji desteği istiyor" diye konuştu.

DİLAN KUTLU

Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarının hasat sonunda ödeneceğine ilişkin açıklamasını yeterli bulmadı. Tarımsal sulamada elektriğe verilen destek oranının yüzde 65'ten 35'e düşürüldüğüne dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, "Destekleme adı altında halkın cebindeki para Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'(DEDAŞ) aktarılıyor. 'Çiftçiye 5 yıl faizsiz ödeme imkanı yapılacaktır' yerine çiftçiye yüzde 70-80 indirim yapılsın" dedi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ise, "Bir yıl bitmeden elektriğe yaklaşık yüzde 150'ye yakın zam geldi. Çiftçi bu zamların altından kalkamaz. Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz çiftçiler enerji desteği istiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısında yaptığı açıklamada; "çiftçilerin elektrik faturalarını aylık ödenmek yerine hasat sonunda ödeyebileceğini, Ziraat Bankası'nın da çiftçilerin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacağını" belirterek, "5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek" dedi.

TARIMSAL SULAMADA ELEKTRİK DESTEĞİ YÜZDE 35'E DÜŞÜRÜLDÜ

Devletin tarımsal sulamada kullanılan elektrikte çiftçiye desteklemesi var ancak 2018 yılında yüzde 65 olan bu destek 2021 yılında yüzde 35'e indirildi. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre tarımsal sulamada kullanılan elektriğe sadece son 3 ay içerisinde yüzde 19 zam geldi. Bir yıl içerisinde elektriğe yapılan yüksek oranda zamma dikkat çeken üreticiler, hasat zamanı ödeme değil elektriğe indirim yapılmasını istiyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, elektrikte yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

"Abdullah Melik: Şanlıurfa'da 3 milyon dönüm elektrik enerjisiyle sulanmaktadır. Sadece pamukta dönüme enerji maliyeti sadece 3 bin TL'yi bulmaktadır. Dolayısıyla çiftçi için enerji ciddi bir maaliyet gerektiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018'de yapmış olduğu bir uygulama ile ilk başta üreticiye yüzde 65'ten elektriğe verdiği desteği şu anda yüzde 25'e kadar geriletti. Tabi bu destekleme çiftçinin cebine direkt girmemektedir. Tarım Bakanlığı destekleme adı altında halkın cebinden parayı alarak 2018'de 489 milyon, 2021 yılında 775 milyon DEDAŞ'a para aktarmıştır. 2022 yılında ise DEDAŞ'a aktardığı para 970 milyon. Yani eski paraya göre yaklaşık 1 katrilyon para çiftçiyi destekliyorum adı altında DEDAŞ'a para aktarmaktadır.

Çiftçi dönüme 3 bin TL olan pamuk sulama maliyetinin yüzde 65'ini de üzerine koyarsak çiftçiye maliyeti 5- 5 buçuk bin liraya geliyor enerji maliyeti. 'Çiftçiye 5 yıl faizsiz ödeme imkanı yapılacaktır' deniliyor. Bunun yerine çiftçiye yüzde 70-80 indirim yapılsın. Çiftçi de rahatlıkla ürününü sulayabilsin.

Süleyman İskenderoğlu: 30 Aralık 2021 tarihinde tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 127. Ağustos'ta ise yüzde 20 zam geldi. Bir yıl bitmeden yaklaşık yüzde 150'ye yakın zam geldi. Çiftçi bu zamların altından kalkamaz Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz elektrikle ilgili çiftçilerimize özel enerji desteği verilmesi. Bu şartlar altında çiftçilerimiz üretim yapamaz seneye bir dönümün maliyeti çiftçilere yaklaşık olarak bin 750 TL'ye mal olurken seneye 2 bin 500 TL olur. Bu şekilde de üretim yapılması çok mümkün değil. Çiftçiler enerji desteği istiyor."