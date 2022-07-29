Üreticiler TMO'dan Şikâyet Etti… CHP'li Barut, "Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını 15 Lira Olarak Açıklayın" Çağrısı Yaptı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un ziyaret ettiği ayçiçeği üreticileri, artan maliyetten ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fiyatları geç açıklamasından şikayet etti. Barut, "Ayçiçeği ön alım fiyatlarını 15 lira olarak açıklayın" çağrısı yaptı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Murtçukuru Köyü'nde üreticiler ile buluştu.

Barut, hasadı başlamasına karşın ön alım fiyatları açıklanmadığı için mağdur olan ayçiçeği üreticilerine sahip çıkılması ve fiyatların açıklanması çağrısı yaptı. Çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduğunu belirten Barut, "Çiftçilerimizi üretimden koparan girdi maliyetleri konusunda devlet artık adımlar atmalı. Eğer bu duruma bir çare bulunamazsa çiftçilerimiz üretmekten tamamen vazgeçecek" dedi.

Çiftçi Halil Cura, "Buğdayımızı tüccara vermek zorunda kaldık çünkü TMO'ya verme imkanımız yok. TMO gene alım yapmadı ve bizler TMO'nun vereceği bin lira primi de alamadık, para kazanamadık. Ayçiçeğinde de durum benzer. Maliyetler o kadar arttı ki geçen yıl 600 liraya doldurduğumuz bir depo mazotu bu yıl 3 bin 500 liraya dolduruyoruz. Geçen sene 5-6 liraya sattığımız ayçiçeği bu sene girdilerin yükselmesi sebebiyle 15 -16 lira olmalı ki maliyetimiz kurtulsun. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Muhtar Servet Yılmaz, buğdayda da durumun aynı olduğunu, TMO'nın fiyatları geç açıklanması ve alım yapmaması sebebiyle özel sektöre mecbur bırakıldıklarını söyledi.

Barut, "Ülkemizde yaklaşık bir milyon tonun üzerinde Ayçiçek yağı tüketilmektedir bunun 450 bin tonunu kendi üretimimizden karşılıyoruz geriye kalanı ise ithal ediyoruz. Üstelik bu ithalatı savaşta olan Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde 600 bin hektar alanda ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Buradan elde edilen üretim rekoltemiz 2 milyon 100 bin ton civarında. Ülkemizin ihtiyacı ise yaklaşık 4 milyon ton. 4 milyon ton ayçiçeği üretirsek 3 kilogram ayçiçeğinden 1 kilogram yani yüzde 30 yağ elde edildiğini düşündüğümüzde 4 milyon tonun üzerinde ürettiğimizde ülkemizdeki yağ problemini kökünden çözmüş oluruz üstelik paramız da cebimize kalır ve ithalata vereceğimiz parayı kendi çiftçimize destek olarak verebiliriz" dedi.