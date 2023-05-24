Üreticiler Buğday Taban Fiyatının Açıklanmamasına Tepkili: "Onların Merhametine Kalmış Durumdayız"

Türkiye'nin bazı bölgelerinde buğday hasadı başlamasına karşın buğday taban fiyatının hâlâ açıklanmamasına üreticiler tepkili. Şanlıurfalı üretici Tansu Göktepeli, “Her sene bizim masraflarımız kat ve kat artıyor. Ne kadar fiyattan satılacağın bir garantisini de vermiyorlar sürekli tüccarların elinde. Onların merhametine kalmış durumdayız. Tahıl koridorunu hasada yakın 2 ay uzatıyorlar. İki ay uzatınca sanayiciye de 4,5 TL’den buğday temini yapıyorlar zararına. O zararı onlara yapacaklarına neden bizi düşünmüyorlar” dedi.

DİLAN KUTLU

Türkiye'nin bazı bölgelerinde buğday hasadı başlamasına karşın buğday taban fiyatının hala açıklanmamasına üreticiler tepkili. Şanlıurfalı üretici Tansu Göktepeli, "Her sene bizim masraflarımız kat ve kat artıyor. Ne kadar fiyattan satılacağın bir garantisini de vermiyorlar sürekli tüccarların elinde. Onların merhametine kalmış durumdayız. Tahıl koridorunu hasada yakın 2 ay uzatıyorlar. İki ay uzatınca sanayiciye de 4,5 TL'den buğday temini yapıyorlar zararına. O zararı onlara yapacaklarına neden bizi düşünmüyorlar" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Şanlıurfa'da buğday üreticilerini ziyaret etti. Üreticilerle birlikte tarlaya giden Gaytancıoğlu Şanlıurfa'nın Türkiye'nin makarnalık buğday üretiminin yüzde 70'ini ürettiğini vurguladı. Gaytancıoğlu, "Yanımda iki üretici var, Fatma Hanım ve Tansu Hanım. Tansu Hanımın tarlasındayız. 4 kilometre ileride Fırat Nehri olmasına rağmen yerin altından su çekiyor ve dönüme de 1500 TL para ödüyor. Çok masraflı bir ürün ama ortada fiyat yok. Bugün yarın bu tarlalar biçilecek. Ama ortada fiyat yok" dedi.

"SANAYİCİYE ZARARINA 4,5 TL'DEN BUĞDAY TEMİNİ YAPIYORLAR AMA BİZİ DÜŞÜNMÜYORLAR"

Şanlıurfalı üretici Tansu Göktepeli ise şunları söyledi:

"Her sene bizim masraflarımız kat ve kat artıyor. Ne kadar fiyattan satılacağın bir garantisini de vermiyorlar sürekli tüccarların elinde. Onların merhametine kalmış durumdayız. Özellikle ithalat yüzünden. Tahıl koridorunu hasada yakın 2 ay uzatıyorlar. İki ay uzatınca sanayiciye de 4,5 TL'den buğday temini yapıyorlar zararına. O zararı onlara yapacaklarına neden bizi düşünmüyorlar. Çiftçi zamanında doğru bir şekilde desteklenirse bizde borcun altında kalmamış oluruz. Destekleme 10 kuruş dışarıdan getirdikleri buğday bu kalitede olmuyor. Burası dünyanın en güzel makarnalık buğdayının yetiştirildiği bölge."

Üreticileri dinleyen Gaytancıoğlu da "Üreticimiz makarnalık buğdaya 13 lira fiyat istiyor. İki lira da destek istiyor" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hatay ziyaretinde, buğday taban fiyatının açıklanmamasına tepki göstermiş "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hala taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. 'Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur' diye açıklama yapacağım" demişti.