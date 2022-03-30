Üretici kadınların pazar tezgahındaki sesi oldu

Trabzon'da üretilen süt, sebze, meyve ve el işi ürünlerini bir araya getirerek mahalle pazarında satan 40 yaşındaki Sevinç Bıyıklı, hem kendisine hem de pazarda tezgah açamayan yöre kadınına gelir sağlıyor.

Bir kamu kurumundan sağlık sorunları nedeniyle emekli olan Bıyıklı, bir süre sonra Kadınlar Pazarı'nda satış yapan annesine yardım etmeye başladı.

Müşterilerinin organik ürünleri tercih ettiğini gören Bıyıklı, Akçaabat'ın Akpınar Mahallesi'nde üretim yapan akrabalarının ve ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği sebze, meyve, süt ve el işi ürünlerini tezgahına taşıdı.

Bıyıklı, AA muhabirine, köylerde üretilen bazı ürünlerin pazara gelemeyen kadınlar ve kendisi için ek gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Köylerde yaşayan kadınların geçmişte fabrikalara süt satışı yaptığını ifade eden Bıyıklı, "O yıllarda fabrikaya süt vermek daha verimliydi ama artık fabrikalar süt almayınca kadınlar köyden şehre gelmekte oldukça zorlandı." dedi.

Bıyıklı, kadınların ürünlerini bazı nedenlerle tezgaha getiremediklerini belirterek, onları toplayarak müşteriyle buluşturduğunu, böylece hem kendisinin hem de üretici kadınların karlı çıktığını vurguladı.

Süt, kaymak, peynir, tereyağı, çıra ve yöresel el işlerini içeren ürünleri kadınların itinayla hazırladığını aktaran Bıyıklı, "Kadınlar ürünlerini hazırlarken bazen ben de onlara yardım ediyorum. Kış ayında pazarda arkadaşların attıkları yiyeceklerle, fırınlardaki bayat ekmekleri toparlayıp kadınlara götürüyorum. Onlar da hayvanlarına yediriyor. Böylelikle yardımlaşıyoruz." diye konuştu.

Sevinç Bıyıklı, son yıllarda organik ve doğal ürünlere ilgi gösterilmeye başlandığına değinerek, şöyle dedi:

"Gayet memnunum, oldukça ilgi var. Ürünlerini satan kadınlar da çok memnun. Müşterilerim önceden siparişlerini oluşturuyorlar, ben de hazırlayıp, kendilerine teslim ederim. Mevsimine göre tezgahımızda ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yaklaşık 4 aydır bu işi yapıyorum. Kadınların evlerini dolaşarak ürünlerini alıyorum. Hem sosyal medyadan hem de internet üzerinden sipariş alarak, müşterilerimin kapılarına kadar götürüyorum, şehir dışında olan müşterilere de kargo ile ürünlerini ulaştırıyorum."

"Dayanışma olunca hayatımız daha da kolaylaşıyor"

Yaptığı işin kadın dayanışmasına güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Bıyıklı, "Herkes elindeki imkanlar ile üretim yapıyor. Onlar beden gücünü benimle paylaşıyor, ben de onların aile ekonomilerine katkı sunmaya çalışıyorum. Karşılıklı bir dayanışma olunca hayatımız daha da kolaylaşıyor, en önemlisi ruh sağlığı açısından da bizi umutlandırıyor, mutlu ediyor ve daha da mutlu üretim yapıyoruz. Müşterilerin memnuniyeti bizleri motive ediyor." ifadesini kullandı.

"Ördüklerim satıldıkça ek gelir sağlıyorum"

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hacere Bıyıklı, el emeği yöresel kaytan, çanta ve çorap ürünlerini Sevinç Bıyıklı'ya pazarda satması için verdiğini böylece kendisi için ek gelir sağladığını söyledi.

Hacere Bıyıklı, çocukluğundan bu yana örgü ördüğünü ifade ederek, "Yıllardır örgülerimi akrabalarıma ve komşularıma hediye ediyordum, bir süredir de Sevinç benden aldığı ürünleri pazarda satışa sunuyor. Çorapları 50 liradan satışa sunuyor, ördüklerim satıldıkça bana ek gelir sağlıyor." dedi.

Yaz aylarında ormanlardan çıra toplayan 65 yaşındaki Zekiye Piyaleoğlu da daha önce mahalle pazarlarında satış yaptığına işaret ederek, "Yıllarca bu şekilde geçiniyorduk ama daha sonra pazara gitmedim. Şimdi Sevinç, sağ olsun geliyor benden çıra alıyor, sattıkça yenisini hazırlıyorum. Bağını 10 liradan satıyor. Az da olsa elimize harçlık oluyor." diye konuştu.

Süt ve süt ürünleri üreten Havva Bıyıklı da "Sevinç hanıma ürünlerimizi veriyoruz. Sağ olsun o da satışını yapıp, bize yeni siparişler veriyor." dedi.