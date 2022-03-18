Üretici Kadınlar Pazarı'na büyük ilgi

- Buca Belediyesi önünde kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda, belediyenin kursiyerleri ile köyler bölgesinden kadınlar tezgâh açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda takıdan dekoratif süslere,gözlemeden sarmaya, zeytinden pekmez ve reçele kadar birçok ürün uygun fiyatla satışa sunuldu.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Üretici Nur Şener, "Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde takı kursu görüyorum. Buca Belediyesi'nin bize sağladığı imkânlar doğrultusunda böyle pazarlara çıkıyoruz. Ailemize de katkıda bulunuyoruz bu sayede. Teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza" dedi.

BAŞKAN KILIÇ'A TEŞEKKÜR

Habibe Tokmak ise "Evimde gözleme, erişte, mantı yapıyordum. Arkadaşlarım teşvik etti, ben de böyle pazarlara katılıyorum. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a bize böyle bir imkân sağladığı için teşekkür ederim" diye konuştu. Sakine Yavaş da el emeği ürünleriyle çocuklarını okuttuğunu, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.

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