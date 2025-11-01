Üretici ile Market Arasındaki Fiyat Farkı Patateste Yüzde 382,9

(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında girdi maliyetleri ile üretici-market fiyatlarındaki değişimleri değerlendirdi. Bayraktar, "Üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 382,9 ile patateste görüldü. Patates 4,8 kat fazlaya satıldı" dedi.

Bayraktar, ekim ayında Ziraat Odaları aracılığıyla girdi piyasalarından alınan fiyat verilerine göre, amonyum nitrat gübresinin fiyatının yüzde 0,8 arttığını, ÜRE gübresi, 20.20 kompoze, amonyum sülfat ve DAP gübrelerinin ise yüzde 0,3 ila 1 arasında değişen oranlarda azaldığını belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise ÜRE gübresi yüzde 63,1, DAP gübresi yüzde 47,9, 20.20 kompoze gübresi yüzde 45,5, amonyum nitrat gübresi yüzde 39,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 28,9 oranında arttı.

Bayraktar, mazot fiyatının aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 30,4 oranında arttığını; besi yeminde yüzde 1,3, süt yeminde yüzde 1,1 oranında artış yaşandığını, yıllık bazda ise besi yeminde yüzde 31,8, süt yeminde yüzde 29 artış görüldüğünü bildirdi. Elektrik fiyatlarının yıllık yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatlarının ise yüzde 14,9 oranında yükseldiğini aktardı.

"Patates, soğan, marul ve maydanozda yüksek fark"

Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla patateste yüzde 382,9 olduğunu belirterek, "Patatesteki fiyat farkını yüzde 284,1 ile kuru soğan, yüzde 242,1 ile marul, yüzde 229,5 ile maydanoz takip etti. Üreticide 5 lira 25 kuruş olan patates markette 25 lira 35 kuruşa, 4 lira 92 kuruş olan kuru soğan 18 lira 90 kuruşa, 17 lira 17 kuruş olan marul 58 lira 73 kuruşa, 5 lira 17 kuruş olan maydanoz 17 lira 2 kuruşa satıldı" dedi.

Market ve üretici fiyatları

Bayraktar, ekim ayında markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 14'ünde azalış görüldüğünü belirtti. "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,9 ile patates olurken, onu yüzde 30,3 ile kuru soğan, yüzde 24,4 ile domates, yüzde 12,2 ile yeşil soğan izledi. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 21,9 ile yeşil fasulye oldu" dedi.

Üreticide ise 28 ürünün 15'inde fiyat artışı, 10'unda düşüş, 3'ünde ise değişim olmadığını ifade eden Bayraktar, "Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 69,2 ile kabakta, en çok düşüş ise yüzde 28,4 ile yeşil fasulyede görüldü" diye konuştu.

"Kabak ve domatesteki artış seraya geçişten kaynaklandı"

Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine ilişkin, "Kabak, domates ve patlıcandaki fiyat artışları tarla sezonunun bitip seraya geçilmesinden kaynaklandı. Antep fıstığı fiyatları, hem ürünün yok yılı olması hem de kuraklık nedeniyle yükseldi. Türkiye genelindeki kuraklıktan etkilenen kışlık patates hasadının başlaması ve depo maliyetlerinin artması da fiyatları artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, limon fiyatlarının depolarda ürün olmaması nedeniyle yükseldiğini, taze fasulyede arz artışının fiyat düşüşü getirdiğini, fındıkta ise ihracatçıların fiyat baskısının etkili olduğunu ifade etti.