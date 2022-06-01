Üreme öncesi caretta carettaların yuva yaptığı sahil temizlendi - Haberler

- Üreme öncesi caretta carettaların yuva yaptığı sahil temizlendi

Akdeniz'in simgesi carettaların kumsala çıkmaya başlamasına günler kala 321 kilometrelik sahil bandı bulunan Mersin'in Erdemli ilçesinde "Doğa Müfettişleri" üreme alanlarında detaylı temizlik çalışması yaptı

MERSİN - Akdeniz'in simgesi caretta carettaların yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkmaya başlamasına günler kala 321 kilometrelik sahil bandı bulunan Mersin'de, Erdemli ilçesinde "Doğa Müfettişleri" üreme alanlarında detaylı temizlik çalışması yaptı.

Erdemli Belediyesi koordinesinde hareket eden çocukların doğa hareketi "Doğa Müfettişleri" caretta carettaların sahile çıktığı ve kum zambaklarının doğal yetişme alanı olan Erdemli Talat Göktepe Çamlığı ve Tabiat Parkı'nda üreme dönemi öncesinde temizlik çalışmasına başladı. Eldivenlerini takan doğa müfettişleri, kendilerine eşlik eden belediye temizlik işlerine bağlı ekiplerin de desteğiyle 25 kilometrelik sahil bandında aşamalı temizlik yaptı. Başta plastik olmak üzere çevredeki tüm atık maddeleri toplayan çocuklar vatandaşlara da örnek oldu.

"Carettalar sahile çıkıyorsa, doğa adına umut var demektir"

Yapılan bu çalışmalarla, doğa adına umut olmayı hedeflediklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Akdeniz'de kum zambakları çiçek açıyorsa, Caretta carettalar sahile çıkıyorsa, doğa adına umut var demektir. Caretta carettaların doğaya çıktığı bu süreçte, onlara temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak adına doğa müfettişlerimizle birlikte, gençlerimizle birlikte sahillerimizi temizliyoruz" dedi.

Doğanın sadece insanlara ait olmadığını anımsatan Doğa Müfettişleri Proje Koordinatörü Kamil Boran, "Tüm canlılara ait olan bir yerdir. Lütfen herkes bu bilinçle hareket etsin" diye konuştu.

Carettaların bu dönemde yumurtlamak için sahillere geleceğini aktaran çocuklarda onlar için Erdemli'deki kumsal alanlarda detaylı temizlik çalışması yaptıklarını aktardı.

Çevre temizliği yaparken en çok plastik şişe ve benzeri atıklarla karşılaştıklarını kaydeden çocuklar da herkesin duyarlı olmasını istedi.