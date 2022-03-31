Ürdünlülerin nefes alma durağı "Oksijen Kamp Alanı"

Ürdün'ün kuzeyindeki Aclun kentindeki ormanlık alanda kurulan Oksijen Kamp Alanı doğa severler için adeta nefes alma durağı haline geldi.

Aclun'da heybetli dağların eteklerine kurulan kamp alanı, Ürdün'deki en çekici doğa manzaralarından birine sahip.

Oksijen Kamp Alanı resmi olarak Şubat 2021'de hizmete açıldı. Bir yıl içinde yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kamp alanı, yeni başlayanlar için 5 kilometrelik, deneyimliler için 16 kilometreden uzun bir yürüyüş rotası çiziyor.

Kamp Ürdün'ün doğal güzelliklerini öne çıkarmayı hedefliyor

Ekolojik turizm kavramını hayata geçirmek için kamp alanı kurmayı seçen Raid el-Kudumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fikrin rastgele ortaya çıkmadığını, ülkesinin doğal güzelliklerini ve doğa yürüyüşü sporunu öne çıkarma amacı taşıdığını söyledi.

Kendini "tabiat aşığı" olarak tanımlayan Kudumi, "Çadır kurup kamp yapmanın yanı sıra doğa yürüyüşü de atalarımızın yaşam tarzının bir parçasıydı. Bu yüzden Aclun'da doğanın kalbinde bir kamp alanı kurmanın her iki amaca da hizmet edeceğini düşündüm." dedi.

Kudumi, bu işin temellerini 2010'da dağcılık ve kampçılıkla ilgilenen arkadaşları ve akrabalarıyla Oksijen adlı bir ekip kurarak attığını anlattı.

Seneler geçtikçe bu işi özel bir projeye dönüştürme fikrinin daha baskın hale geldiğini aktaran Kudumi, Ürdün'de ekoturizmi canlandırmak arzusuyla Turizm Bakanlığı çatısı altında çalışmalarını yürütmeye çalıştığını belirtti.

Kamp alanı için uygun bir yer aradığını ve en uygun yer olarak Aclun ormanlarını bulduğunu aktaran Kudumi, "5 bin metrekarelik bu araziyi kiralayıp, kampı alanı için özel çadır ve ahşap kulübeler kurdum. Turistlerin uğrak yerlerine yakın bir bölgedeki Oksijen Kamp Alanı'na günde 60 ziyaretçi geliyor." diye konuştu.

Kampın amacının, ziyaretçilerine klasik tatil turizmi mantığından uzak, büyüsü bozulmamış, doğanın ortasında bir yaşam deneyimi yaşatmak olduğunu vurgulayan Kudumi, doğanın ve yeşilin, psikolojik olarak insanları iyi hissettirdiği için talebin yüksek olduğunu söyledi.

Doğaya ilgi duyan ziyaretçileri ağırlamayı önemsiyor

Kampta yürüyüşlerin düzenlendiğini, bazen de bazı astronomik olayları izlemek için etkinlikler yapıldığını aktaran Ürdünlü doğa sever girişimci, "Kamp ilgi görmeye başlayınca ziyaretçiler ve çevre için tam bir koruma sağlamak amacıyla için ekoturizm ve dağ yürüyüşü alanındaki becerilerimi ve deneyimlerimi geliştirdim." dedi.

Kampa gelen ziyaretçi sayısının çok önemli olmadığını belirten Kudumi, "Benim önemsediğim, çevreyi koruyabilmek için doğaya ilgi duyan ziyaretçileri ağırlamak. " diye konuştu.

Kudumi, kampta gecelik 35 dinarı (yaklaşık 50 doları) aşmayan fiyatlarla doğayla iç içe ahşap kulübeler ya da çadırlarda kalınabildiğini, günübirlik gelen ziyaretçiler için ise fiyatların sembolik olduğunu söyledi.

Oksijen Kamp Alanı kurucusu Kudumi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamp, geri dönüşüm, orman ağaçlarının dikimi, kuşların korunması gibi çeşitli çevresel faaliyetler yoluyla ekoturizmi teşvik etmeyi amaçlıyor. Gelecekte, bal üretmek için ağaçların arasında arı kovanları kurmayı da düşünüyoruz."