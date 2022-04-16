Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti

Üdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanarak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve ibadet edenlere yönelik ihlallerini protesto etti.

Siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınında, Rabiye bölgesindeki el-Kaluti Camisi alanında yüzlerce kişi toplandı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Silahlı mücadele bizim kurtuluş yolumuzdur", "Yaşasın nehirden denize kadar Filistin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, "Normalleşme ihanettir" ve "Kanımız canımız sana feda olsun Ey Aksa!" sloganları attı.

Ürdün'ün birçok kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını kınayan protestolar yapılıyor.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.