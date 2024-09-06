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Ürdünlüler İsrail'in Gazze saldırılarını ve ABD'nin tutumunu protesto etti

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Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti. Göstericiler, Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti.

Başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliğine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan es-Sufiyye bölgesinde cuma namazından sonra toplanan Ürdünlüler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi yaptı.

"Amerika terörün başı ve düşman İsrail'in ortağıdır" sloganıyla organize edilen gösteriye yüzlerce Ürdünlü katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Washington'ın sergilediği tutuma tepki gösteren göstericiler, "Çocuk katilleri düşecek" ve "Batı dinlesin, (ABD Başkanı Joe) Biden savaş suçlusudur" şeklinde sloganlar attı.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken başta olmak üzere ABD'li yetkililer aleyhinde çeşitli sloganlar atan göstericiler, "Gazze açlık krizindedir", "Mescid-i Aksa'nın halı ihtiyacı yok, Yasin'lere ve füzelere ihtiyacı var" ve "7 Ekim tarihte bir dönüm noktasıdır" şeklinde Filistin'e desteklerini dillendirdi.

Ürdün'e de 1994 yılında İsrail'le yapılan barış anlaşmasından çekilmesi çağrısı yapan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı çeşitli yazıların olduğu afişler taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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